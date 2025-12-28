Живих ялинок в Україні рубають і купують все менше: що на Харківщині

Live

66 тисяч хвойних дерев виростили до зимових свят у державних лісництвах Харківської області. Це середній показник по Україні.

Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Державного агентства лісових ресурсів України, яке загалом запланувало до реалізації 991 тисячу новорічних дерев, що на 8% менше, ніж торік.

“Український ринок ялинок продовжує скорочуватися — і за кількістю дерев, і за попитом. Українці купують ялинки дедалі рідше — лише 39,8 тисячі дерев було продано станом на середину грудня. Це на 11% менше, ніж за той самий період торік. Найбільше дерев для реалізації традиційно заготовлено на Вінниччині та Житомирщині”, – зазначають у публікації.

2753,5 га — загальна площа, на якій в Україні вирощують хвойні дерева до зимових свят. Це на 6% менше, ніж торік, і на 35% менше, ніж у 2021-му. Разом із землями зменшується і кількість самих дерев. Якщо у 2021 році в Україні налічувалося майже 12,4 мільйона хвойних, то зараз – близько 7,8 мільйона.

З огляду на скорочення легального ринку різко скоротилася і кількість незаконних рубок. Лише 34 випадки зафіксовано станом на початок грудня. Третину від цієї кількості виявили на Харківщині — 10 випадків. Минулого сезону таких порушень було 328.

Читайте також: Ялинкові базари відкрилися в Харкові: ціни – від 300 до 6000 гривень (відео)

