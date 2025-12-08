Ялинкові базари відкрилися в Харкові: ціни – від 300 до 6000 гривень (відео)

Перші ялинкові базари відкрилися у Харкові на Кінному та Сумському ринках. Продавці запевняють, що ціни порівняно з минулим роком не підвищували, а деякі – що навіть знизили. Поки що. Прогнозують: зросте попит – зростуть і ціни. Традиційно найдешевшими є набірні ялинки з хвойних гілочок, за них просять від 300 гривень. Найдорожчі – імпортні ялиці Нордмана, вартість деревця може сягати 6 тисяч гривень. Сосна звичайна та кримська приблизно за однією ціною – від 400 гривень за 1,5 метра, та від 900 – за 2 метри. Є деревця і в горщиках. З усім асортиментом можна ознайомитись у репортажі МГ «Об’єктив».

Роман Шкурко, підприємець

Ми 20 років цим займаємося, і 20 років ми чуємо, що “штучна ялинка більш екологічна”, яка 200-300 років розкладається у природі. “Ялинку живу рублять вандали”. Ніхто не розуміє, що її для цього і вирощують, щоб зрубати. Це як казати, що картоплю їсти не треба, тому що їй боляче.

День Святого Миколая та Різдво Україна, яка перейшла на новий календар свят, вже третій рік відзначає на 13 днів раніше. Ялинковий ринок відреагував.

Роман Шкурко, підприємець

Тепер раніше стартують продажі – з 1 грудня, а в минулі роки вони були з 15 грудня.

Роман продає ялинки на Кінному ринку. Мав власний розплідник у Старому Салтові, але на початку повномасштабної війни він згорів унаслідок «прильоту». Через такий досвід не замислюється про відновлення не лише у Харківській області, а й загалом в Україні. Тож тепер лише замовляє товар в інших.

Роман Шкурко, підприємець

У нас і Чернівецька, це набірні ікебани. І сосна звичайна, це Полтавщина, Кобеляки. Є ще імпорт, це Данія. Постачальники ціни не підняли, тому і ми не підіймаємо ціни. А так розплідники, на жаль, починають закриватися, тому що немає попиту. У Харківській області був у Берестині розплідник, більше ніж 30 років дід Михайло займався. Ось, каже, що наступного року останній, він закривається.

Через менший попит Роман цього року замовив на 10% менше дерев. Підприємець наголошує: ялинки з приватних розплідників не слід плутати з тими, що з лісгоспів.

Роман Шкурко, підприємець

У лісгоспі ялинка коштує дешевше, тому що це освітлення лісу. Її ніхто не вистригає, щоб вона була красива. Тому ялинка, яка з розплідників, вона спочатку дорожче коштує.

Роман показує свої деревця. Сосна звичайна та сосна кримська заввишки 1,5 метра коштують 500-600 гривень, близько 2 метрів – 1000-1200. Ялинки в горщику – 2500-4000.

Олена, обирає ялинку

Взагалі хотілося ялиночку у горщику, тому що її можна посадити повторно. Трошечки мені шкода такі ялинки брати, які вже зрубані, викидати. Настрій хочеться собі створювати самому, тому що настрою не дуже немає. Треба трошечки новорічний дух цей підкріплювати ялинками.

Найбільш бюджетний варіант – ялинка, зібрана з гілочок.

Володимир Голуб, продавець ялинок

Найменша ялинка коштує 300 гривень. Військовим у нас знижка – 50 гривень. Це мої зелені красуньки. Я з ними спілкуюсь. Я люблю цю роботу. Людям приносити хоч якусь частинку святкового настрою. Це найбільша, коштує 700 гривень.

Єдине, що порівняно з минулим роком подорожчало на майданчику Романа, – це імпортні ялиці Нордмана з Данії.

Роман Шкурко, підприємець

Тому що там більша логістика і там розплідники підняли ціну теж. Вона в середньому десь на 500 гривень дорожче виходить. Стартує вона десь від 1500 гривень і до 6000 гривень за найвищі триметрові дерева.

На іншому майданчику, що також на Кінному ринку, запевняють: ціни в них поки що навіть нижчі, ніж торік. Півтораметрова сосна звичайна – за 400 гривень, під два метри – за 600.

Віктор, продавець ялинок

– Та може на 8-10-12%. Наразі в нас так, дешевші ялинки.

– Але ближче до Нового року?

– Скоріше за все, будуть підійматися ціни. Як люди підуть. Скоріш за все, підвищаться максимум на 5%.

У центрі традиційно працює майданчик біля Сумського ринку.

Тетяна Мельник, підприємиця

Продаю ялинки вже, мабуть, 40-50 років. Так, зараз в листопаді починається вже торгівля ялинками, і покупці йдуть і купують.

Інна, покупчиня

– Гілки сосни купила. Побільше, поменше. На 500 гривень. Мені достатньо.

– Потрібно зараз свято?

– Я думаю, хто як відчуває. Комусь потрібно, а комусь ні. Я планую, щоб хоч трошки розвіятися.

Тетяна Мельник, підприємиця

– Наша українська кримська сосна. Не тому, що вона з Криму привезена. Це просто такий сорт. у нашому розпліднику харківському вирощена. Отака коштує 800-900 гривень. Найкраще їй зрізати стовбур. І, напевно, добре, поставити у підставку з водичкою. А взагалі, сосна стоїть довго і так.

– Що краще, пісок або водичка?

– Найкраще водичка, а пісок – трошки підливати, щоб він був мокренький.

Найдорожча на Сумському ринку також імпортна ялиця Нордмана. Ціну називають від 2000 до 6000 гривень.

Імпортна ялина європейська – від 2000 до 3000. Хвойні деревця у горщиках – від 1500 до 3000. Щоб високі температури не згубили живу красуню в горщику, у приміщенні її радять тримати не більше як два тижні.

Тетяна Мельник, підприємиця

Дорогі, рідні українці, наші харків’яни! Вітаємо вас з прийдешнім Новим роком!