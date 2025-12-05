Фотозони та ялинка в несподіваному місці: як Харків прикрашають до Нового року

До зимових свят активно прикрашають Харків. Одну з ялинок встановили у чаші фонтану в саду Шевченка. Висота штучного деревця – 7,5 метра, і воно буде не єдиним у центрі. Вперше цьогоріч прикрашають до Різдва та Нового року Центральний парк, де також з’явиться зелена красуня. Але масових заходів біля вуличних ялинок із міркувань безпеки, як і раніше, не буде. З цією метою святкові локації облаштували у метро. Саме там, на станції “Університет”, офіційно буде головна ялинка Харкова.

Геннадій

У цьому році в нашому улюбленому парку є надзвичайно дивовижна декорація, в якій кожен харків’янин може побачити своє зображення на фоні казкової ялинки, яку ми бачимо у фонтані. Вона надзвичайно красива. Там є олені, там є шишки, є різдвяна зірочка. Подивіться, яка краса чекає вас в нашому парку. А який тут запах!

Ялинка у чаші фонтану – одна з декількох запланованих цьогоріч у центрі Харкова. Її висота – 7,5 метра. Навколо ялинки ще планують встановити світлодіодних фігуристок, що були тут на минулі свята. Творчий процес – у повному розпалі. І працівники вкладають у нього найкращі сподівання.

Баходур, працівник КП “Центральний парк”

Прикрашаємо ялинку. Шишки вішаємо, свічки, оленів. З прийдешнім Новим роком! Дай Боже, щоб війна скінчилася. І ще краще ялинку прикрашатимемо.

Олександр, працівник КП “Центральний парк”

Встановлюємо оленів. Щоб приносили радість, спокій, тишу в місті. Щоб місто було мирне. Настрій людям.

– Олені можуть це забезпечити?

– Я думаю, від Санти принесуть.

Атмосферу зимових свят у саду Шевченка створюють працівники Центрального парку. Використовують декорації, які купували ще в довоєнні часи. За інші локації по місту, як-то в районах, на майдані Конституції та біля мерії, відповідають інші структури міськради.

Андрій Кравченко, речник КП “Центральний парк”

Ми намагаємося не тільки використовувати декорації, які були в нас до війни, але і природні матеріали, як-от хвою, гілля вічнозелених рослин, які у нас залишаються після того, як ми зробили обрізку по парку. Аби не викидати, ми їх використовуємо.

Карина, працівниця КП “Центральний парк”

Наприклад, ось це. Ялівець та туя. Потім ми робимо з цього букетики, зв’язуємо ось такими стяжечками та кріпимо на каркас, зроблений з сіна та дроту. Така композиція простоїть до Різдва точно. Тут хвойники, тому вони довго стоять.

На майдані Свободи – без змін, тут вже стоїть багатостраждальний Санта. На початку війни його відновлювали після прямого “прильоту” по ангару з прикрасами, а торік у листопаді неподалік Санти впав КАБ. Того разу минулося без пошкоджень.

Центральний парк цьогоріч прикрашають вперше за часи повномасштабної.

Андрій Кравченко, речник КП “Центральний парк”

Ми вже прикрасили наш острів на озері. Ви бачите цей мальовничий водоспад, навколо нього все грає і світиться. Так само будуть підсвічені новорічними гірляндами наші альтанки. Дитяча зона так само здобуде шарму святкового.

Біля центрального входу до парку буде ще одна ялинка.

Андрій Кравченко, речник КП “Центральний парк”

Там буде святкова декорація “Харків незламний”, повітряна куля, яка всіх охочих віднесе у країну мрій.

Центральну клумбу парку вже прикрашає штучна хвойна декорація зі святковими вогниками.

Андрій Кравченко, речник КП «Центральний парк»

Минулого року ми намагалися зробити все до Святого Миколая, до 6 грудня. Але цьогоріч ми бачимо, що, на жаль, не встигаємо. Тобто ми частину того, що можемо зробити, зробимо до Святого Миколая, а решту, вже наведемо остаточний лад до Різдва Христового, до 25 грудня.

У Центральному парку створюють атмосферу для прогулянок, адже очікують, що у ясну чи сніжну погоду відвідувачів буде більше. Але жодних масових заходів з нагоди свят тут не проводитимуть.

Андрій Кравченко, речник КП “Центральний парк”

Ба більше, якщо ви відвідуєте наш парк, то, будь ласка, пам’ятайте про заходи безпеки, слідкуйте за сигналами повітряної тривоги.

Головна ялинка Харкова, як і в попередні роки, буде в безпечному місці, де можна проводити масові заходи. Її встановили на станції “Університет”. Триває прикрашання “Вокзальної”, а на “Історичному музеї” будуть олені та пошта святого Миколая.