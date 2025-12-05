Фотозоны по-новому и елка в неожиданном месте: Харьков украшают к Новому году

К зимним праздникам активно украшают Харьков. Одну из елок установили в чаше фонтана в саду Шевченко. Высота искусственного деревца — 7,5 метра, и оно будет не единственным в центре. Впервые в этом году украшают к Рождеству и Новому году Центральный парк, где также появится зеленая красавица. Но массовых мероприятий возле уличных елок из соображений безопасности по-прежнему не будет. С этой целью праздничные локации обустроили в метро. Именно там, на станции «Университет», официально будет главная елка Харькова.

Геннадий

В этом году в нашем любимом парке есть необыкновенно удивительная декорация, в которой каждый харьковчанин может увидеть свое изображение на фоне сказочной елки, которую мы видим в фонтане. Она необыкновенно красивая. Там есть олени, там есть шишки, есть рождественская звездочка. Посмотрите, какая красота ждет вас в нашем парке. А какой здесь запах!

Елка в чаше фонтана — одна из нескольких запланированных в этом году в центре Харькова. Ее высота — 7,5 метра. Вокруг елки еще планируют установить светодиодных фигуристок, которые были здесь на прошлые праздники. Творческий процесс — в полном разгаре. И работники вкладывают в него самые лучшие надежды.

Баходур, работник КП «Центральный парк»

Украшаем елку. Вешаем шишки, свечи, оленей. С наступающим Новым годом! Дай Бог, чтобы война закончилась. И еще лучше елку будем украшать.

Александр, работник КП «Центральный парк»

Устанавливаем оленей. Чтобы они приносили радость, спокойствие, тишину в город. Чтобы город был мирным. Настроение людям.

— Олени могут это обеспечить?

— Я думаю, от Санты принесут.

Атмосферу зимних праздников в саду Шевченко создают работники Центрального парка. Используют декорации, которые покупали еще в довоенное время. За другие локации по городу, например в районах, на площади Конституции и возле мэрии, отвечают другие структуры горсовета.

Андрей Кравченко, представитель КП «Центральный парк»

Мы стараемся использовать не только декорации, которые были у нас до войны, но и природные материалы, такие как хвоя, ветки вечнозеленых растений, которые у нас остаются после того, как мы провели обрезку в парке. Чтобы не выбрасывать, мы их используем.

Карина, работница КП «Центральный парк»

Например, вот это. Можжевельник и туя. Затем мы делаем из этого букетики, связываем вот такими стяжками и крепим на каркас, сделанный из сена и проволоки. Такая композиция простоит до Рождества точно. Здесь хвойники, поэтому они долго стоят.

На площади Свободы — без изменений, здесь уже стоит многострадальный Санта. В начале войны его восстанавливали после прямого «прилета» по ангару с украшениями, а в ноябре прошлого года недалеко от Санты упал КАБ. В тот раз обошлось без повреждений.

Центральный парк в этом году украшают впервые со времен полномасштабной войны.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк»

Мы уже украсили наш остров на озере. Вы видите этот живописный водопад, вокруг него все играет и светится. Так же будут подсвечены новогодними гирляндами наши беседки. Детская зона также обретет праздничный шарм.

У центрального входа в парк будет еще одна елка.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк»

Там будет праздничная декорация «Харьков несокрушимый», воздушный шар, который всех желающих отнесет в страну грез.

Центральную клумбу парка уже украшает искусственная хвойная декорация с праздничными огоньками.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк»

В прошлом году мы пытались сделать все ко Дню Святого Николая, к 6 декабря. Но в этом году мы видим, что, к сожалению, не успеваем. То есть часть того, что мы можем сделать, сделаем к Святому Николаю, а остальное приведем в окончательный порядок к Рождеству Христову, к 25 декабря.

В Центральном парке создают атмосферу для прогулок, ведь ожидают, что в ясную или снежную погоду посетителей будет больше. Но никаких массовых мероприятий по случаю праздников здесь проводить не будут.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк»

Более того, если вы посещаете наш парк, то, пожалуйста, помните о мерах безопасности, следите за сигналами воздушной тревоги.

Главная елка Харькова, как и в предыдущие годы, будет в безопасном месте, где можно проводить массовые мероприятия. Ее установили на станции «Университет». Продолжают украшать «Вокзальную», а на «Историческом музее» будут олени и почта святого Николая.