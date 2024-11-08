Новые разрушения Госпрома, но Санта цел – Терехов об ударах по Харькову (фото)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, как город справляется с последствиями бомбардировки КАБами.
«На проспекте Науки повреждены все пять входов в метро – наши ремонтные бригады утром восстанавливают их. Важно, что входы не закрыты, и подземка работает в привычном режиме, так что во время воздушных тревог люди, живущие или работающие поблизости, могут спрятаться там от обстрелов», — отметил мэр.
Рядом с местом удара на Научной выбиты окна в 12 жилых домах — все их закрывают коммунальщики. Также они помогают чинить поврежденные торговые комплексы, киоски и университет радиоэлектроники, главный корпус которого является историческим памятником.
«Взрыв у площади Свободы нанес дополнительные разрушения Госпрома — теперь необходимо провести дополнительную оценку разрушений для подачи актуальной заявки в Международный центр по исследованию, сохранению и реставрации культурных ценностей при ЮНЕСКО», — отметил Терехов.
Коммунальщики уже полностью привели в порядок территорию у сухого фонтана. Праздничную инсталляцию с Санта-Клаусом почти не зацепило, рассказал Терехов.
«В наиболее пострадавшем доме на Салтовке в течение дня разбирали завалы и укрепляли конструкции для предотвращения дальнейших обвалов. Напомню, что КАБ разрушил три первых этажа одного из подъездов. По выводам экспертов, в шести подъездах кроме того, куда был прямой удар, можно оставаться жить. Большинство коммунальных услуг в доме уже восстановили, сейчас пускаем тепло и вскоре дадим свет. Рядом развернули мобильный ЦНАП, где жители подают заявки на компенсацию ущерба. Уже обратилось 263 человека», — сообщил Терехов.
Параллельно коммунальщики продолжают закрывать контуры в других поврежденных домах. В этот раз, к счастью, без жертв. Пострадали 27 человек, шестеро из них находятся в больнице.
Читайте также: Отселят ли жителей Алексеевки и Салтовки из-за ударов КАБ: ответ Синегубова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: госпром, Игорь Терехов, салтовка, санта клаус, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новые разрушения Госпрома, но Санта цел – Терехов об ударах по Харькову (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 21:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, как город справляется с последствиями бомбардировки КАБами.".