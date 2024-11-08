Новые разрушения Госпрома, но Санта цел – Терехов об ударах по Харькову (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, как город справляется с последствиями бомбардировки КАБами.

«На проспекте Науки повреждены все пять входов в метро – наши ремонтные бригады утром восстанавливают их. Важно, что входы не закрыты, и подземка работает в привычном режиме, так что во время воздушных тревог люди, живущие или работающие поблизости, могут спрятаться там от обстрелов», — отметил мэр.

Рядом с местом удара на Научной выбиты окна в 12 жилых домах — все их закрывают коммунальщики. Также они помогают чинить поврежденные торговые комплексы, киоски и университет радиоэлектроники, главный корпус которого является историческим памятником.

«Взрыв у площади Свободы нанес дополнительные разрушения Госпрома — теперь необходимо провести дополнительную оценку разрушений для подачи актуальной заявки в Международный центр по исследованию, сохранению и реставрации культурных ценностей при ЮНЕСКО», — отметил Терехов.

Коммунальщики уже полностью привели в порядок территорию у сухого фонтана. Праздничную инсталляцию с Санта-Клаусом почти не зацепило, рассказал Терехов.

«В наиболее пострадавшем доме на Салтовке в течение дня разбирали завалы и укрепляли конструкции для предотвращения дальнейших обвалов. Напомню, что КАБ разрушил три первых этажа одного из подъездов. По выводам экспертов, в шести подъездах кроме того, куда был прямой удар, можно оставаться жить. Большинство коммунальных услуг в доме уже восстановили, сейчас пускаем тепло и вскоре дадим свет. Рядом развернули мобильный ЦНАП, где жители подают заявки на компенсацию ущерба. Уже обратилось 263 человека», — сообщил Терехов.

Параллельно коммунальщики продолжают закрывать контуры в других поврежденных домах. В этот раз, к счастью, без жертв. Пострадали 27 человек, шестеро из них находятся в больнице.