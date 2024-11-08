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Нові руйнування Держпрому, а Санта цілий – Терехов про удари по Харкову (фото)

Суспільство 21:53   08.11.2024
Оксана Якушко
Нові руйнування Держпрому, а Санта цілий – Терехов про удари по Харкову (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, як місто справляється з наслідками бомбардування КАБами.

«На проспекті Науки пошкоджені всі п’ять входів до метро — наші ремонтні бригади зранку відновлюють їх. Важливо, що входи не закриті, і підземка працює у звичному режимі, тож під час повітряних тривог люди, які живуть або працюють поблизу, можуть сховатися там від обстрілів», – зазначив мер.

Поряд з місцем удару на Науковій вибиті вікна в 12 житлових будинках, які наразі закривають комунальники. Також вони допомагають лагодити пошкоджені торгівельні комплекси, кіоски та університет радіоелектроніки, головний корпус якого є історичною пам’яткою.

«Вибух біля майдану Свободи завдав додаткових руйнацій Держпрому — тепер необхідно провести додаткову оцінку руйнувань для подання актуальної заявки до Міжнародного центру з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей при ЮНЕСКО», – зазначив Терехов.

Комунальники вже повністю впорядкували територію біля сухого фонтану. Святкову інсталяцію з Санта-Клаусом майже не зачепило, розповів Терехов.

«У найбільш постраждалому будинку на Салтівці впродовж дня розбирали завали та укріплювали конструкції для запобігання подальшим обвалам. Нагадаю, що КАБ зруйнував три перші поверхи одного з під’їздів. За висновками експертів, у шести під’їздах, крім того, куди був прямий удар, можна залишатися жити. Більшість комунальних послуг у будинку вже відновили, зараз пускаємо тепло і незабаром дамо світло. Поруч розгорнули мобільний ЦНАП, де мешканці подають заявки на компенсацію збитків. Уже звернулися 263 особи», – повідомив Терехов.

Паралельно комунальники продовжують закривати контури в інших пошкоджених будинках. Цього разу, на щастя, без жертв. Постраждало 27 осіб, шестеро з них перебувають у лікарні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 21:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, як місто справляється з наслідками бомбардування КАБами.".