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Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА

Суспільство 16:33   08.11.2024
Вікторія Яковенко
Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА скриншот

Наразі від ударів авіабомб найбільше страждають Олексіївка (Шевченківський район) та Північна Салтівка, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також відповів на запитання ведучих телемарафону: «чи є плани щодо відселення жителів цих районів у більш безпечні місця?».

«Оскільки ці райони знаходяться максимально на півночі міста, і по ходу руху КАБів вони страждають найбільше. Росія б’є по будь-якому місцю Харкова та області. У нас наразі у Харкові 1 мільйон 250 тисяч людей, і говорити, що ми мільйон людей, або 300-400 тисяч людей будемо відселяти – люди не захочуть виїжджати», – сказав голова ХОВА.

За його даними, наразі у Харкові та області 37 тисяч об’єктів або зруйновані, або пошкоджені через обстріли РФ. Із них 35 тисяч – житловий фонд, з них 7 тисяч – багатоповерхівки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 16:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі від ударів авіабомб найбільше страждають Олексіївка (Шевченківський район) та Північна Салтівка, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".