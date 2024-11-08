Чи відселять жителів Олексіївки і Салтівки через удари КАБ: відповідь ХОВА
Наразі від ударів авіабомб найбільше страждають Олексіївка (Шевченківський район) та Північна Салтівка, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він також відповів на запитання ведучих телемарафону: «чи є плани щодо відселення жителів цих районів у більш безпечні місця?».
«Оскільки ці райони знаходяться максимально на півночі міста, і по ходу руху КАБів вони страждають найбільше. Росія б’є по будь-якому місцю Харкова та області. У нас наразі у Харкові 1 мільйон 250 тисяч людей, і говорити, що ми мільйон людей, або 300-400 тисяч людей будемо відселяти – люди не захочуть виїжджати», – сказав голова ХОВА.
За його даними, наразі у Харкові та області 37 тисяч об’єктів або зруйновані, або пошкоджені через обстріли РФ. Із них 35 тисяч – житловий фонд, з них 7 тисяч – багатоповерхівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Алексеевка, дома, КАБ, отселять, сінєгубов, салтовка;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 16:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі від ударів авіабомб найбільше страждають Олексіївка (Шевченківський район) та Північна Салтівка, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".