Постраждали 25 людей: розбір завалів у Харкові завершений (фото, відео)
У житловому будинку на Салтівці завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після «прильоту» 8 листопада, повідомили у ДСНС України.
Внаслідок ворожих ударів постраждали 25 людей. На місці події працювали психологи ДСНС. Вони допомогли 45 особам, додали рятувальники.
Загалом вивезено 240 куб.м. будівельного сміття.
Відео: ДСНС України
Нагадаємо, росіяни атакували Харків ФАБами з УМПК, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Одна з бомб влучила у дванадцятиповерхівку на Салтівці. Удар був між першим і другим поверхами, впали перекриття. Постраждали двадцять п’ять людей. Серед них – чотири дитини, в тому числі – тримісячне немовля. Ще два КАБи вдарили по центру міста. Бомба, що впала у сквері на площі Свободи, пошкодила фасад Держпрому, є розбиті вікна. Також знищені дерева, постраждала новорічна інсталяція – фігура Санта-Клауса. Масштабні руйнації – в районі станції метро «Наукова». Там бомба влучила поруч із супермаркетом дитячих товарів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, завали, завершены, пострадали, работы, салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на Салтівці завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після «прильоту» 8 листопада, повідомили у ДСНС України.".