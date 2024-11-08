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Постраждали 25 людей: розбір завалів у Харкові завершений (фото, відео)

Події 15:24   08.11.2024
Вікторія Яковенко
Постраждали 25 людей: розбір завалів у Харкові завершений (фото, відео) Фото: ДСНС України

У житловому будинку на Салтівці завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після «прильоту» 8 листопада, повідомили у ДСНС України.

Внаслідок ворожих ударів постраждали 25 людей. На місці події працювали психологи ДСНС. Вони допомогли 45 особам, додали рятувальники.

Загалом вивезено 240 куб.м. будівельного сміття.

удар по Харькову
Фото: ДСНС України
удар по Харькову
Фото: ДСНС України
удар по Харькову
Фото: ДСНС України
Відео: ДСНС України

Нагадаємо, росіяни атакували Харків ФАБами з УМПК, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Одна з бомб влучила у дванадцятиповерхівку на Салтівці. Удар був між першим і другим поверхами, впали перекриття. Постраждали двадцять п’ять людей. Серед них – чотири дитини, в тому числі – тримісячне немовля. Ще два КАБи вдарили по центру міста. Бомба, що впала у сквері на площі Свободи, пошкодила фасад Держпрому, є розбиті вікна. Також знищені дерева, постраждала новорічна інсталяція – фігура Санта-Клауса. Масштабні руйнації – в районі станції метро «Наукова». Там бомба влучила поруч із супермаркетом дитячих товарів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на Салтівці завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після «прильоту» 8 листопада, повідомили у ДСНС України.".