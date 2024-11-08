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Ледве не влучили в Санту: “приліт” по площі Свободи в Харкові (фото, відео)

Події 08:17   08.11.2024
Оксана Горун
Ледве не влучили в Санту: “приліт” по площі Свободи в Харкові (фото, відео)

Одна з російських авіабомб уночі вдарила по скверу на площі Свободи в Харкові. Напередодні там встановили новорічні декорації, зокрема Санту, він уже потрапляв під обстріли.

Фото вирви на площі Свободи неподалік Держпрому опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Лише вчора в цьому сквері завершили монтувати новорічне підсвічування та включили для перевірки інсталяцію – гігантську фігуру Санта-Клауса, що світиться. Раніше по Санті вже “прилітало”, його відновлювали.

“Новорічну інсталяцію було майже знищено через ворожий обстріл — ракета залишила Санту без руки, голови та з розбитою ілюмінацією, – розповіла МГ “Об’єктив” речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко. – Наші майстри працювали над відновленням буквально по міліметру. Зібрали та спаяли всі деталі заново, повернувши чарівного персонажа до життя”.

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І ось уже вночі росіяни мало не поранили Санту повторно – бомба впала в лічених метрах. Ранкові відео з місця публікують харківські телеграм-канали та користувачі соцмереж.

Відео: Place Kharkiv/Telegram

Відео: o_bondareva

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з російських авіабомб уночі вдарила по скверу на площі Свободи в Харкові. Напередодні там встановили новорічні декорації, зокрема Санту, він уже потрапляв під обстріли".