Ледве не влучили в Санту: “приліт” по площі Свободи в Харкові (фото, відео)
Одна з російських авіабомб уночі вдарила по скверу на площі Свободи в Харкові. Напередодні там встановили новорічні декорації, зокрема Санту, він уже потрапляв під обстріли.
Фото вирви на площі Свободи неподалік Держпрому опублікував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Лише вчора в цьому сквері завершили монтувати новорічне підсвічування та включили для перевірки інсталяцію – гігантську фігуру Санта-Клауса, що світиться. Раніше по Санті вже “прилітало”, його відновлювали.
“Новорічну інсталяцію було майже знищено через ворожий обстріл — ракета залишила Санту без руки, голови та з розбитою ілюмінацією, – розповіла МГ “Об’єктив” речниця СКП “Харківзеленбуд” Ірина Сайко. – Наші майстри працювали над відновленням буквально по міліметру. Зібрали та спаяли всі деталі заново, повернувши чарівного персонажа до життя”.
Читайте також: Олень та Санта, які пережили «приліт»: Харків уже прикрашають до Нового року (сюжет)
І ось уже вночі росіяни мало не поранили Санту повторно – бомба впала в лічених метрах. Ранкові відео з місця публікують харківські телеграм-канали та користувачі соцмереж.
Відео: Place Kharkiv/Telegram
Відео: o_bondareva
Читайте також: Через удари РФ знову постраждав Держпром. Фото від Синєгубова з місць обстрілу
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: авиабомба, декорации, новини Харкова, новый год, обстріл, площадь свободы, прилет, санта, СКП "Харьковзеленстрой";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ледве не влучили в Санту: “приліт” по площі Свободи в Харкові (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з російських авіабомб уночі вдарила по скверу на площі Свободи в Харкові. Напередодні там встановили новорічні декорації, зокрема Санту, він уже потрапляв під обстріли".