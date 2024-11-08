Чуть не попали в Санту: «прилет» по площади Свободы в Харькове (фото, видео)
Одна из российских авиабомб ночью ударила по скверу на площади Свободы в Харькове. Накануне там установили новогодние декорации, в том числе — Санту, он уже попадал под обстрелы.
Фото воронки на площади Свободы неподалеку от Госпрома опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Лишь вчера в этом сквере завершили монтировать новогоднюю подсветку и включили для проверки инсталляцию — гигантскую светящуюся фигуру Санта-Клауса. Ранее по Санте уже «прилетало», его восстанавливали.
«Новогодняя инсталляция была почти уничтожена из-за вражеского обстрела — ракета оставила Санту без руки, головы и с разбитой иллюминацией, — рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. — Наши мастера работали над восстановлением буквально по миллиметру. Собрали и спаяли все детали заново, вернув волшебного персонажа к жизни».
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И вот уже ночью россияне чуть было не «ранили» Санту повторно — бомба упала в считанных метрах. Утренние видео с места публикуют харьковские telegram-каналы и пользователи соцсетей.
Видео: Place Kharkiv/Telegram
Видео: o_bondareva
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: авиабомба, декорации, новости Харькова, новый год, обстрел, площадь свободы, прилет, санта, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из российских авиабомб ночью ударила по скверу на площади Свободы в Харькове. Накануне там установили новогодние декорации, в том числе — Санту, он уже попадал под обстрелы".