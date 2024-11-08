Чуть не попали в Санту: «прилет» по площади Свободы в Харькове (фото, видео)

Одна из российских авиабомб ночью ударила по скверу на площади Свободы в Харькове. Накануне там установили новогодние декорации, в том числе — Санту, он уже попадал под обстрелы.

Фото воронки на площади Свободы неподалеку от Госпрома опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Лишь вчера в этом сквере завершили монтировать новогоднюю подсветку и включили для проверки инсталляцию — гигантскую светящуюся фигуру Санта-Клауса. Ранее по Санте уже «прилетало», его восстанавливали.

«Новогодняя инсталляция была почти уничтожена из-за вражеского обстрела — ракета оставила Санту без руки, головы и с разбитой иллюминацией, — рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. — Наши мастера работали над восстановлением буквально по миллиметру. Собрали и спаяли все детали заново, вернув волшебного персонажа к жизни».

И вот уже ночью россияне чуть было не «ранили» Санту повторно — бомба упала в считанных метрах. Утренние видео с места публикуют харьковские telegram-каналы и пользователи соцсетей.

Видео: Place Kharkiv/Telegram

Видео: o_bondareva