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Чуть не попали в Санту: «прилет» по площади Свободы в Харькове (фото, видео)

Происшествия 08:17   08.11.2024
Оксана Горун
Чуть не попали в Санту: «прилет» по площади Свободы в Харькове (фото, видео)

Одна из российских авиабомб ночью ударила по скверу на площади Свободы в Харькове. Накануне там установили новогодние декорации, в том числе — Санту, он уже попадал под обстрелы.

Фото воронки на площади Свободы неподалеку от Госпрома опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Лишь вчера в этом сквере завершили монтировать новогоднюю подсветку и включили для проверки инсталляцию — гигантскую светящуюся фигуру Санта-Клауса. Ранее по Санте уже «прилетало», его восстанавливали.

«Новогодняя инсталляция была почти уничтожена из-за вражеского обстрела — ракета оставила Санту без руки, головы и с разбитой иллюминацией, — рассказала МГ «Объектив»  пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Ирина Сайко. — Наши мастера работали над восстановлением буквально по миллиметру. Собрали и спаяли все детали заново, вернув волшебного персонажа к жизни».

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И вот уже ночью россияне чуть было не «ранили» Санту повторно — бомба упала в считанных метрах. Утренние видео с места публикуют харьковские telegram-каналы  и пользователи соцсетей.

Видео: Place Kharkiv/Telegram

Видео: o_bondareva

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из российских авиабомб ночью ударила по скверу на площади Свободы в Харькове. Накануне там установили новогодние декорации, в том числе — Санту, он уже попадал под обстрелы".