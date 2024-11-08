Live
  • Пт 08.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

Пострадали 25 человек: разбор завалов в Харькове завершен (фото, видео)

Происшествия 15:24   08.11.2024
Виктория Яковенко
Пострадали 25 человек: разбор завалов в Харькове завершен (фото, видео) Фото: ГСЧС Украины

В жилом доме на Салтовке завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов после «прилета» 8 ноября, сообщили в ГСЧС Украины.

В результате вражеских ударов пострадали 25 человек. На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Они помогли 45 людям, добавили спасатели.

В общем вывезено 240 куб.м. строительного мусора.

удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
Видео: ГСЧС Украины

Напомним, россияне атаковали Харьков ФАБами из УМПК, сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Одна из бомб попала в двенадцатиэтажку на Салтовке. Удар был между первым и вторым этажами, упали перекрытия. Пострадали двадцать пять человек. Среди них – четыре ребенка, в том числе – трехмесячный младенец. Еще два КАБа ударили по центру города. Упавшая в сквере на площади Свободы бомба повредила фасад Госпрома, есть разбитые окна. Также уничтожены деревья, пострадала новогодняя инсталляция – фигура Санта-Клауса. Масштабные разрушения – в районе станции метро «Научная». Там бомба попала рядом с супермаркетом детских товаров.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 8.11: пострадал Госпром, подпольный покер-клуб
Новости Харькова – главное за 8.11: пострадал Госпром, подпольный покер-клуб
08.11.2024, 15:29
Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке
Ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке
08.11.2024, 06:59
Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит
Воин назвал самую горячую точку на Харьковском направлении: что там происходит
08.11.2024, 13:33
Двух глав врачебных комиссий в Харькове отстранили: в ХАЦ рассказали, за что
Двух глав врачебных комиссий в Харькове отстранили: в ХАЦ рассказали, за что
07.11.2024, 12:45
Пострадали 25 человек: разбор завалов в Харькове завершен (фото, видео)
Пострадали 25 человек: разбор завалов в Харькове завершен (фото, видео)
08.11.2024, 15:24
Появился новый график отключения света на Харьковщине
Появился новый график отключения света на Харьковщине
08.11.2024, 15:37

Новости по теме:

09:03
Ночью из-за обстрела РФ возник пожар: ГСЧС о российских ударах
08:08
ГСЧС: ребенок пострадал из-за ночного удара по Салтовке (видео)
08:35
ГСЧС: спасатели помогли выехать в безопасные места 11 жителям Купянщины
07:33
Трижды за сутки проверяли места обстрелов в Харькове – данные ГСЧС
08:07
ГСЧС: 12 пожаров тушили за сутки спасатели, также выезжали на места «прилетов»

Вы читали новость: «Пострадали 25 человек: разбор завалов в Харькове завершен (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жилом доме на Салтовке завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов после «прилета» 8 ноября, сообщили в ГСЧС Украины.".