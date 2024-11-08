Пострадали 25 человек: разбор завалов в Харькове завершен (фото, видео)

В жилом доме на Салтовке завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов после «прилета» 8 ноября, сообщили в ГСЧС Украины.

В результате вражеских ударов пострадали 25 человек. На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Они помогли 45 людям, добавили спасатели.

В общем вывезено 240 куб.м. строительного мусора.

Видео: ГСЧС Украины

Напомним, россияне атаковали Харьков ФАБами из УМПК, сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Одна из бомб попала в двенадцатиэтажку на Салтовке. Удар был между первым и вторым этажами, упали перекрытия. Пострадали двадцать пять человек. Среди них – четыре ребенка, в том числе – трехмесячный младенец. Еще два КАБа ударили по центру города. Упавшая в сквере на площади Свободы бомба повредила фасад Госпрома, есть разбитые окна. Также уничтожены деревья, пострадала новогодняя инсталляция – фигура Санта-Клауса. Масштабные разрушения – в районе станции метро «Научная». Там бомба попала рядом с супермаркетом детских товаров.