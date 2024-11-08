Отселят ли жителей Алексеевки и Салтовки из-за ударов КАБ: ответ Синегубова

От ударов авиабомб больше всего страдают Алексеевка (Шевченковский район) и Северная Салтовка, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

Он также ответил на вопрос ведущих телемарафона: «есть ли планы по отселению жителей этих районов в более безопасные места?».

«Поскольку эти районы находятся максимально на севере города, и по ходу движения КАБов они страдают больше всего. Россия бьет по любому месту Харькова и области. У нас сейчас в Харькове 1 миллион 250 тысяч человек, и говорить, что мы миллион человек, или 300-400 тысяч человек будем отселять – люди не захотят уезжать», — сказал глава ХОВА.

По его данным, сейчас в Харькове и области 37 тысяч объектов либо разрушены, либо повреждены из-за обстрелов РФ. Из них 35 тысяч – жилищный фонд, из них 7 тысяч – многоэтажки.