Отселят ли жителей Алексеевки и Салтовки из-за ударов КАБ: ответ Синегубова
От ударов авиабомб больше всего страдают Алексеевка (Шевченковский район) и Северная Салтовка, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
Он также ответил на вопрос ведущих телемарафона: «есть ли планы по отселению жителей этих районов в более безопасные места?».
«Поскольку эти районы находятся максимально на севере города, и по ходу движения КАБов они страдают больше всего. Россия бьет по любому месту Харькова и области. У нас сейчас в Харькове 1 миллион 250 тысяч человек, и говорить, что мы миллион человек, или 300-400 тысяч человек будем отселять – люди не захотят уезжать», — сказал глава ХОВА.
По его данным, сейчас в Харькове и области 37 тысяч объектов либо разрушены, либо повреждены из-за обстрелов РФ. Из них 35 тысяч – жилищный фонд, из них 7 тысяч – многоэтажки.
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 16:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От ударов авиабомб больше всего страдают Алексеевка (Шевченковский район) и Северная Салтовка, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".