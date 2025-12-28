Живых елок в Украине рубят и покупают все меньше: что на Харьковщине

66 тысяч хвойных деревьев вырастили к зимним праздникам в государственных лесничествах Харьковской области. Это средний показатель по Украине.

Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Государственного агентства лесных ресурсов Украины, которое в целом запланировало к реализации 991 тысячу новогодних деревьев, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

«Украинский рынок елок продолжает сокращаться — и по количеству деревьев, и по спросу. Украинцы покупают елки все реже — только 39,8 тысячи деревьев было продано по состоянию на середину декабря. Это на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего деревьев для реализации традиционно заготовлено в Винницкой и Житомирской областях», — отмечается в публикации.

2753,5 гектара — общая площадь, на которой в Украине выращивают хвойные деревья для зимних праздников. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, и на 35% меньше, чем в 2021-м. Вместе с землями уменьшается и количество самих деревьев. Если в 2021 году в Украине насчитывалось почти 12,4 миллиона хвойных, то сейчас — около 7,8 миллиона.

На фоне сокращения легального рынка резко сократилось и количество незаконных рубок. Только 34 случая зафиксировано по состоянию на начало декабря. Треть от этого количества выявили в Харьковской области — 10 случаев. В прошлом же сезоне таких нарушений было 328.