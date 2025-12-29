Инцидент со «скорой», нюанс о Купянске и опасная горка – итоги 29 декабря

Россияне вновь врут о своих «победах» в Купянске, однако на сей раз ложь настолько несуразна, что на некоторые «нюансы» обратили внимание даже «зет-блоггеры», в Харькове водитель препятствовал проезду «скорой», подросток травмировался на горке на Каскаде, стало известно, какой будет погода на Новый год. МГ «Объектив» напоминает главные новости 26 декабря.

Новое «обострение» лжи о Купянске произошло у российского Министерства обороны. Командование оккупантов выдало на-гора порцию видео, пытаясь доказать присутствие своих военных в городе. Но есть нюанс. На него обратили внимание даже «зет-блоггеры». А объяснил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Оказалось, что на кадрах, снятых с дрона, группа российских военных, находясь в окрестностях Купянска… выходит из города. «То есть минобороны России издает отступление группы россиян из Купянска как доказательство его захвата», – прокомментировали в ЦПИ. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов тем временем назвал заявления российского министерства «очень смешными».

О «недопустимой ситуации», произошедшей с бригадой «скорой» в Харькове, заявили в Центре экстренной помощи. В фейсбуке медики опубликовали видео, где водитель легковушки резко сдает назад, очевидно выражая недовольство. Эти кадры в Центре прокомментировали так: «Автомобиль препятствовал проезду спецтранспорта. По законной просьбе бригады дать дорогу водитель отреагировал агрессивно — звучала нецензурная брань и угрозы». Медики подчеркнули, что в их работе каждая минута имеет значение. Судя по адресу отделения, куда ехала скорая, инцидент произошел на ХТЗ.

Опасная горка в Харькове. Подросток травмировался, катаясь на леденце на Каскаде. Вокруг крутой горки, с которой спуск происходит на значительной скорости, находятся деревья. В одно из них и влетел потерпевший. Кадры распространил городской ТГ-канал «Харьков шестнадцать пятьдесят четыре». Подписчики, которые отправили видео, предупредили: использование этой горки небезопасно. При этом людей там много.

Индекс эспрессо. Через год чашка кофе в Харькове подорожала с тридцати четырех до сорока одной гривны. Об этом сообщил сервис «Опендатабот». По данным аналитиков, сорок одна гривна – это средняя цена по Украине. Через год она выросла на семнадцать процентов. Самый дорогой кофе во Львовской области: сорок семь за эспрессо.

Новый год в Харькове будет снежным и морозным. Праздничный прогноз сообщил региональный центр по гидрометеорологии. По данным синоптиков, будет снижать в большей или меньшей степени все ближайшие дни. Мороз станет крепче: в новогоднюю ночь до минус двенадцати в Харьковской области. Такая тенденция будет сохраняться до второго января. А вот уже третьего может начаться оттепель – в прогнозе от одного мороза до четырех тепла днем.

