Стало известно, какой будет погода на Новый год и в начале января в Харькове

Погода 13:41   29.12.2025
Оксана Горун
Стало известно, какой будет погода на Новый год и в начале января в Харькове

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 31 декабря 2025 — 3 января 2026. Новый год встретим со снегом.

По информации синоптиков, в ближайшие дни в Харьковской области сохранятся морозы и будет понемногу подсыпать снега. Таять может начать 3 января.

Непосредственно в Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, будет 7 – 12° мороза, ожидается небольшой снег и достаточно сильный ветер с порывами до 15 – 20 м/с.

Снежить будет также 1 и 2 января. При этому температура воздуха еще опустится:

  • 1 января ночью будет 8 – 13° мороза, днем ​​4 – 9° мороза;
  • 2 января ночью 11 – 16° мороза, днем ​​0 – 5° мороза.

Читайте также: Морозы усилятся к Новому году – синоптик

А вот на субботу, 3 января, прогнозируют резкий перепад температуры: от ночного мороза до 16° до дневных температур от 1° мороза до 4° тепла. При этом осадки будут продолжаться, а на дорогах сохранится гололедица.

Автор: Оксана Горун
