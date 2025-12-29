Стало известно, какой будет погода на Новый год и в начале января в Харькове
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз на 31 декабря 2025 — 3 января 2026. Новый год встретим со снегом.
По информации синоптиков, в ближайшие дни в Харьковской области сохранятся морозы и будет понемногу подсыпать снега. Таять может начать 3 января.
Непосредственно в Новый год, в ночь с 31 декабря на 1 января, будет 7 – 12° мороза, ожидается небольшой снег и достаточно сильный ветер с порывами до 15 – 20 м/с.
Снежить будет также 1 и 2 января. При этому температура воздуха еще опустится:
- 1 января ночью будет 8 – 13° мороза, днем 4 – 9° мороза;
- 2 января ночью 11 – 16° мороза, днем 0 – 5° мороза.
А вот на субботу, 3 января, прогнозируют резкий перепад температуры: от ночного мороза до 16° до дневных температур от 1° мороза до 4° тепла. При этом осадки будут продолжаться, а на дорогах сохранится гололедица.
