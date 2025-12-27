Морозы усилятся к Новому году — синоптик

Популярный украинский синоптик Наталья Диденко прогнозирует Украине настоящий Новый год — со снегом и морозами.

По ее информации, воскресенье в Украине будет со снегом и сильным ветром (порывами до 15-20 м/с). Снег, скорее всего, будет мокрым.

«В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическим снегом. Морозы усилятся к Новому году, с 30 декабря начнется новый этап похолодания», — предупредила Диденко.

При этом она призналась, что сама не очень разделяет любовь к снегу и морозу на Новый год.

«Меня это всегда удивляло, потому что все равно все сидят по домам, встречая Новый год. А сейчас то и нечего говорить, тем более в городе снег симпатичный только в начале, когда сыплет, потом сами знаете, как это выглядит на дорогах и тротуарах. Мороз я вообще как-то не терплю, только воспринимаю, как должное проявление сезона — кому эти красные щеки, синие носы, толстенные шапки на глаза и периодически разряженный телефон нужны?» — прокомментировала она.

Подытоживая прогноз, Диденко отметила такую тенденцию — в ближайшее время небольшая оттепель с мокрым снегом, затем — мороз с периодическим снегом, а затем возможна следующая оттепель.

Напомним, Харьков засыпало снегом в предыдущие сутки — он шел всю ночь с 25 на 26 декабря. Поэтому утром на расчистку вышли тысячи коммунальщиков.