Морозы отступают: какой будет погода на Пасху, сообщила синоптик
Синоптик Наталья Диденко обещает: предпасхальная неделя в Украине будет теплой. Прекратятся ночные морозы. Причем на востоке страны будет теплее всего.
«Завтра, во вторник, предполагается +14+20 градусов: теплее всего в восточных областях, а прохладнее в западной части и в районах, близких к морям», — сообщила 14 апреля Диденко.
Дальше, по ее прогнозам, тепло будет только нарастать.
«Ночи в Украине будут теплеть, дневные градусы, как котики, будут царапаться вверх, но будут мягкими и комфортными. Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7+12 градусов, днем +18+23 градуса, лишь в западных областях 20 апреля возможны дожди, кое-где с грозами, и +16+21 градус», — написала Диденко.
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Ее позитивный прогноз совпадает с информацией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Его специалисты также прогнозируют постепенное повышение температур: к 16 апреля — до +21° днем.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 11:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптик Наталья Диденко обещает: предпасхальная неделя в Украине будет теплой. Прекратятся ночные морозы. Причем на востоке страны будет теплее всего".