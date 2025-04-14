Морозы отступают: какой будет погода на Пасху, сообщила синоптик

Синоптик Наталья Диденко обещает: предпасхальная неделя в Украине будет теплой. Прекратятся ночные морозы. Причем на востоке страны будет теплее всего.

«Завтра, во вторник, предполагается +14+20 градусов: теплее всего в восточных областях, а прохладнее в западной части и в районах, близких к морям», — сообщила 14 апреля Диденко.

Дальше, по ее прогнозам, тепло будет только нарастать.

«Ночи в Украине будут теплеть, дневные градусы, как котики, будут царапаться вверх, но будут мягкими и комфортными. Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7+12 градусов, днем ​​+18+23 градуса, лишь в западных областях 20 апреля возможны дожди, кое-где с грозами, и +16+21 градус», — написала Диденко.

Ее позитивный прогноз совпадает с информацией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Его специалисты также прогнозируют постепенное повышение температур: к 16 апреля — до +21° днем.