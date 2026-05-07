Еще один фонтан готовятся запустить в Харькове – испытания прошли успешно

Общество 10:29   07.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии рассказали, что в парке Победы на Салтовке провели гидравлические испытания фонтана.

«Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» проверили состояние чаши фонтана после зимы и протестировали работу оборудования. Уже в ближайшие дни фонтан заработает на полную мощность», – пообещали в мэрии.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 1 мая в Александровском сквере, который расположен на ХТЗ, запустили фонтан. 6 мая на бульваре Юрьева в Немышлянском районе включили еще один фонтан — оборудование тестировали в течение недели. Харьков продолжают готовить к теплу. В частности, в городе высаживают деревья. О работах в двух локациях рядом с водоемами сообщили коммунальщики и пресс-служба мэрии. На Лопанской набережной озеленяют сквер. В частности, возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. В Основянском лугопарке также появились липы: высадили первые десять деревьев из запланированной будущей аллеи.

