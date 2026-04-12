Харьковский агроном ответил на популярный весенний вопрос садоводов (видео)

До какого времени можно обрабатывать сад бордоской жидкостью и что будет с листьями, если на них попадет раствор. На вопрос ответил доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

«Обычно принято, что бордоской жидкостью обрабатывают сад до распускания листьев. То есть, когда еще почки не распустились, еще спящие почки – и вот тогда обрабатывают сад бордоской жидкостью. Но возникает вопрос, если не успели обработать в этот период и уже началось распускание листьев, можно ли тогда обрабатывать сад? Многие переживают, что когда уже началось распускание листьев, то бордоская жидкость может пожечь листья. Сразу хочу это опровергнуть и сказать, что листья вы не сожжете. Листья вы сожжете, если будете обрабатывать медным купоросом. Вот тогда будут ожоги листьев, и этого нельзя делать. А если говорить именно о бордоской жидкости, то бордоская жидкость имеет щелочной раствор — не кислый, а щелочной раствор. И она не может пожечь листву», — заверил Авраменко.

При этом он предупредил: синий цвет жидкости останется на листьях — ее не смоет дождь. Он также отметил, что целесообразности в использовании бордоской жидкости по зеленым листьям нет.

Видео: Украинский агроном/YouTube

«Существуют более современные препараты, и медные в том числе, которыми можно обрабатывать уже по листьям, или когда уже началось сокодвижение, началось набухание почек. Впрочем, если вы не сделали первую обработку и начали ее проводить только тогда, когда уже набухли почки и начинается рост – это допустимо, ничего страшного нет, это будет эффективно. Но есть еще один момент. Не забывайте, что бордоская жидкость, как и практически все медные препараты, является контактной. То есть куда они попали, вот ту зону они и будут защищать. Если они попали, например, на распускающуюся почку, то вот ту часть почки они и будут защищать. Если уже новые листья начнут появляться, то новые листья контактные препараты не будут защищать. Для того, чтобы новый прирост защитить, когда уже бутон будет появляться, листья начнут появляться, нужно снова делать обработку либо контактными препаратами, либо системными», — объяснил агроном.

Он отметил: системные препараты также необходимо применять вовремя. Пока листья полностью не распустились, это не особенно эффективно.

«Поскольку нет еще той листовой поверхности, чтобы поглощать действующие вещества системных препаратов. И вы 99% своего фунгицида просто будете выливать на землю, на кору, на те части растений, где будет совершенно неэффективным применение тех или иных препаратов. Поэтому, пока мало листовой поверхности, пока только появляются листья, лучше все же применять именно контактные препараты», — посоветовал специалист.