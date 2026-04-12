Харківський агроном відповів на популярне весняне запитання садівників (відео)

До якого часу можна обробляти сад бордоською рідиною та що буде з листям, якщо на них потрапить розчин. На запитання відповів доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко.

“Зазвичай прийнято, що бордоською рідиною обробляють сад до розпускання листя. Тобто, коли ще бруньки не розпустилися, ще сплячі бруньки – і от тоді обробляють сад бордоською рідиною. Але постає питання, якщо не встигли обробити в цей період і вже почалося розпускання листя, чи можна тоді обробляти сад? Багато хто переживає, що коли вже почалося розпускання листя, то бордоська рідина може попалити листя. Одразу хочу це спростовувати та сказати, що листя ви не попалите. Листя ви попалите, якщо будете обробляти мідним купоросом. От тоді будуть опіки листя, і цього не можна робити. А якщо говорити конкретно про бордоську рідину, то бордоська рідина має лужний розчин – не кислий, а лужний розчин. І вона не може попалити листя”, – запевнив Авраменко.

При цьому він попередив: синій колір рідини залишиться на листі – її не змиє дощ. Він також зазначив, що доцільності у використанні бордоської рідини по зеленому листю немає.

Відео: Український агроном/YouTube

“Існують більш сучасні препарати, і мідні в тому числі, якими можна обробляти уже по листю, або коли вже почався сокорух, почалося набухання бруньок. Утім, якщо ви не зробили першу обробку та почали обробляти тільки тоді, коли вже набубняли бруньки і починається ріст, – це допустимо, нічого страшного немає, це буде ефективно. Але є ще один момент. Не забувайте, що бордоська рідина, як і практично всі мідні препарати, вони є контактними. Тобто, куди вони потрапили, от ту зону вони і будуть захищати. Якщо вони потрапили, наприклад, на бруньку, яка розпускається, то от ту частину бруньки вони й будуть захищати. Якщо вже нове листя почне з’являтися, то нове листя контактні препарати не будуть захищати. Для того, щоб новий приріст захистити, коли вже бутон буде з’являтися, листя почне з’являтися, потрібно знову робити обробку або контактними препаратами, або системними“, – пояснив агроном.

Він наголосив: системні препарати також необхідно застосовувати вчасно. Поки листя повністю не розпустилося, це не особливо ефективно.

“Оскільки немає ще тої листової поверхні, щоб поглинати діючі речовини системних препаратів. І ви 99% фунгіциду свого просто будете виливати на землю, на кору, на ті частини рослин, де буде абсолютно неефективним застосування тих чи інших препаратів. Тому, поки мало листової поверхні, поки тільки-тільки з’являється листя, найкраще все ж таки застосовувати саме контактні препарати”, – порадив спеціаліст.