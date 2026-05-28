Передавав «войсами» локації СОУ: підліток з Харківщини міг працювати на РФ 📹

На Харківщині затримали 16-річного мешканця Чугуївського району. Правоохоронці вважають, що він передавав ворогу місця дислокації українських військовослужбовців.

За даними Харківської обласної прокуратури, хлопця завербував представник РФ через мережу «Телеграм».

«Юнак отримував координати локацій, які мав перевірити, після чого передавав ворогу відомості про перебування особового складу Сил оборони України. Для зв’язку та передачі інформації використовував голосові та відеоповідомлення», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що фігурант на мопеді об’їжджав територію Чугуївського району, фотографував і знімав на відео місця розташування українських військових та техніки. Для конспірації він використовував кодові слова та умовні сигнали. Зокрема, одним із паролів для початку спілкування було слово «Аврора».

«Був завербований два місяці тому службами РФ. Протягом цього часу виконував їхні завдання. Сьогодні отримав завдання поїхати в село та сфотографувати військову техніку, під час цього завдання, коли я передав відео, був затриманий», – розповів підліток.

Хлопцю вручили підозру у держзраді. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відео: Харківська обласна прокуратура