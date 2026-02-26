СБУ: Харків’янин допомагав ворогові “пробитися” в Куп’янськ, ховаючись від ТЦК
Речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула 26 лютого повідомив про викриття ухилянта-коригувальника. Чоловіка підозрюють у держзраді.
У Службі безпеки вважають, що затриманий харків’янин працював на російську військову розвідку (ГРУ). Його інформацію сподівалися використати для підготовки нових спроб окупантів прорватися до Куп’янська.
“Агентурне завдання виконував завербований ворогом 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у телеграм-каналах способи втечі до країни-агресора. В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник гру рф і запропонував йому співпрацю в обмін на “евакуацію“, – поінформував Абдула.
За версією слідства, далі харків’янин працював на ворога. Він обходив прифронтову місцевість та позначав на мапах геолокації позицій Сил оборони. А також фіксував час і напрямки роботи артилерії ЗСУ, щоб виявити позиції артилеристів.
“Зібрані координати потенційних “цілей” він накопичував на власному смартфоні для підготовки агентурного звіту гру рф”, – зазначив речник УСБУ.
У чоловіка вилучили мобільний телефон, де збереглося листування з куратором. Йому звітував не лише про вильоти, а й про “прильоти”, а також час відсутності електрики.
Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в держзраді та відправили до СІЗО без права внести заставу. Також Владислав Абдула запевнив, що вжили комплексних заходів, щоб убезпечити позиції Сил оборони.
