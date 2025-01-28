“Любителя” дачного відпочинку підозрюють у роботі на РФ: що знайшли в телефоні

Прессекретар СБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що в Харкові затримали 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з РФ.

За даними слідства, його завербували через Телеграм-канали, де фігурант писав коментарі на підтримку РФ, а також ділився, що хоче виїхати до родичів до Росії.

“За наявною інформацією, фсб пообіцяла агенту «евакуацію» до рф після виконаних завдань. Зокрема, зрадник намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Він робив це під виглядом поїздок на дачу поблизу передової”, – передають у СБУ.

Окрім цього, підозрюваний шукав сліди танкових гусениць та іншої техніки ЗСУ, яка рухалася у бік лінії зіткнення.

“Повертаючись із заміської «подорожі» до Харкова, агент фіксував розташування зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищає повітряний простір над містом. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу обласного центру. У зрадника вилучено мобільний телефон із доказами роботи на фсб“, – уточнили силовики.

Наразі чоловіка затримали та вручили підозру. Якщо його провину доведуть – фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, додали у СБУ.