«Любителя» дачного отдыха подозревают в работе на РФ: что нашли в его телефоне

Пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что в Харькове задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с РФ.

По данным следствия, его завербовали через Телеграм-каналы, где фигурант писал комментарии в поддержку РФ, а также делился, что хочет уехать к родственникам в Россию.

«По имеющейся информации, ФСБ пообещала агенту «эвакуацию» в РФ после выполненных задач. В частности, предатель пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, держащей под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Он делал это под видом поездок на дачу вблизи передовой», – передают в СБУ.

Кроме этого, подозреваемый искал следы танковых гусениц и другой техники ВСУ, которая двигалась в сторону линии боестолкновения.

«Возвращаясь из загородного «путешествия» в Харьков, агент фиксировал расположение зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих воздушное пространство над городом. Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его «с поличным», когда он проводил доразведку вблизи областного центра. У предателя изъят мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ», – уточнили силовики.

На данный момент мужчину задержали и вручили подозрение. Если его вину докажут – фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, добавили в СБУ.