Автомобиль наехал в Харькове на женщину, ее личность устанавливают (фото)

Автомобиль травмировал женщину 60-70 лет, когда та переходила улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Нацполиции.

27 января по магистрали Салтовское шоссе водитель Skoda Fabia наехал на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина в возрасте около 60-70 лет получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. Личность женщины устанавливают.

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования женщины-пешехода в Немышлянском районе.