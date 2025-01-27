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Автомобиль наехал в Харькове на женщину, ее личность устанавливают (фото)

Происшествия 21:51   27.01.2025
Оксана Якушко
Автомобиль наехал в Харькове на женщину, ее личность устанавливают (фото)

Автомобиль травмировал женщину 60-70 лет, когда та переходила улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Нацполиции.

27 января по магистрали Салтовское шоссе водитель Skoda Fabia наехал на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина в возрасте около 60-70 лет получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. Личность женщины устанавливают.

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования женщины-пешехода в Немышлянском районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 21:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль травмировал женщину 60-70 лет, когда та переходила улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Нацполиции.".