Автомобиль наехал в Харькове на женщину, ее личность устанавливают (фото)
Автомобиль травмировал женщину 60-70 лет, когда та переходила улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Нацполиции.
27 января по магистрали Салтовское шоссе водитель Skoda Fabia наехал на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина в возрасте около 60-70 лет получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. Личность женщины устанавливают.
Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования женщины-пешехода в Немышлянском районе.
Читайте также: Шпион РФ, собиравший секретную информацию в Харькове, сядет на 10 лет
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, ДТП, Нацполиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Автомобиль наехал в Харькове на женщину, ее личность устанавливают (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 21:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль травмировал женщину 60-70 лет, когда та переходила улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Нацполиции.".