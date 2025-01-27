Автівка наїхала у Харкові на жінку, її особу встановлюють (фото)

Автомобіль травмував жінку 60-70 років, коли та переходила вулицю поза пішохідним переходом, повідомили в Нацполіції.

27 січня на магістралі Салтівське шосе водій Skoda Fabia наїхав на жінку, що переходила проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Жінка віком близько 60-70 років отримала тяжкі ушкодження. Її ушпиталили. Особу жінки встановлюють.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування жінки-пішохода у Немишлянському районі.