Автівка наїхала у Харкові на жінку, її особу встановлюють (фото)
Автомобіль травмував жінку 60-70 років, коли та переходила вулицю поза пішохідним переходом, повідомили в Нацполіції.
27 січня на магістралі Салтівське шосе водій Skoda Fabia наїхав на жінку, що переходила проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Жінка віком близько 60-70 років отримала тяжкі ушкодження. Її ушпиталили. Особу жінки встановлюють.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування жінки-пішохода у Немишлянському районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: автомобиль, ДТП, Нацполиция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 21:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль травмував жінку 60-70 років, коли та переходила вулицю поза пішохідним переходом, повідомили в Нацполіції.".