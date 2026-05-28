Новини Харкова — головне за 28 травня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Як пройшла ніч у Харкові та області
За ніч тривога на Харківщині звучала двічі – з 01:24 до 01:49 та з 03:18 до 04:14. Першу – оголосили через загрозу застосування БпЛА. У Повітряних силах ЗСУ уточнили: безпілотники зафіксували в районі Богодухова та Краснокутська. Вони летіли у бік Полтавщини.
О 03:38 захисники неба повідомили: на Харківщину росіяни випустили КАБи. А о 04:05 знову з’явилися дрони – цього разу вони полетіли у сторону Харкова. Інформації про вибухи та “прильоти” не було. Станом на 07:15 нових загроз для регіону немає.
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 07:15;