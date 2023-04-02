Харьковчанин выращивает бамбук: как перезимовало тропическое растение (видео)

Главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко успешно выращивает и размножает бамбук в условиях Харьковской области.

На своем YouTube-канале Авраменко рассказал, что саженец тропического растения приобрел три года назад у садовода из Херсона, который утверждал, что оно переносит двадцатиградусные морозы.

По словам специалиста, в условиях Харьковщины растение частично подмерзает.

«Посадил я его в конце лета, хотя правильно это было сделать весной. Та часть, которая не была пригнута к земле, она подмерзла, а та, которая была пригнута, выжила. Корни, конечно, остались живыми. Затем отрастали новые побеги, и каждый новый побег был выше того, который я сажал», — рассказал ученый.

Авраменко размножает бамбук и дарит саженцы знакомым. Одно из его растений уже достигает высоты двух метров.