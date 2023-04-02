Харків’янин вирощує бамбук: як перезимувала тропічна рослина (відео)

Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко успішно вирощує та розмножує бамбук в умовах Харківської області.

На своєму YouTube-каналі Авраменко розповів, що саджанець тропічної рослини придбав три роки тому в садівника з Херсона, який стверджував, що вона переносить двадцятиградусні морози.

За словами фахівця, в умовах Харківщини рослина частково підмерзає.

“Посадив я його наприкінці літа, хоча правильно це було зробити навесні. Та частина, яка не була пригнута до землі, вона підмерзла, а та, яка була пригнута, вижила. Коріння, звичайно, залишилося живим. Потім відростали нові пагони, і кожен новий пагін був вищим за той, який я садив”, — розповів науковець.

Авраменко розмножує бамбук і дарує саджанці знайомим. Одна з його рослин уже сягає висоти двох метрів.