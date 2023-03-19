90% посівів озимини на Харківщині добре перезимували – ХОВА

У ХОВА повідомили, що абсолютна більшість посівів озимини на Харківщині – у нормальному стані. Позитивно далася взнаки відсутність погодних аномалій минулої зими.

Восени 2022 року, за даними департаменту агропромислового розвитку ХОВА, на Харківщині засіяли озимими культурами 213,8 ​​тисячі га землі.

“Зменшення посівних площ на 63,9% у порівнянні з минулим роком пов’язане із високим рівнем забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами“, – зазначили у пресслужбі Харківської ОВА.

Умови осені-зими 2022/2023 були, з точки зору фахівців, несприятливими: восени було надто багато дощів, узимку – мало снігу. Але 90% посівів перенесли такі поневіряння стоїчно.

“На щастя, аномальних змін погодних умов не було. Попередньо, озимина засіяна на площі 8-10% перебуває у нездоровому стані. На цих площах доведеться проводити пересів чи підсів. Не виключено, що ці площі в північно-східній частині області можуть збільшуватися через повне безсніжжя чи пониження температури повітря”, – пояснив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.