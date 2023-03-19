90% посівів озимини на Харківщині добре перезимували – ХОВА
У ХОВА повідомили, що абсолютна більшість посівів озимини на Харківщині – у нормальному стані. Позитивно далася взнаки відсутність погодних аномалій минулої зими.
Восени 2022 року, за даними департаменту агропромислового розвитку ХОВА, на Харківщині засіяли озимими культурами 213,8 тисячі га землі.
“Зменшення посівних площ на 63,9% у порівнянні з минулим роком пов’язане із високим рівнем забруднення сільськогосподарських угідь вибухонебезпечними предметами“, – зазначили у пресслужбі Харківської ОВА.
Умови осені-зими 2022/2023 були, з точки зору фахівців, несприятливими: восени було надто багато дощів, узимку – мало снігу. Але 90% посівів перенесли такі поневіряння стоїчно.
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“На щастя, аномальних змін погодних умов не було. Попередньо, озимина засіяна на площі 8-10% перебуває у нездоровому стані. На цих площах доведеться проводити пересів чи підсів. Не виключено, що ці площі в північно-східній частині області можуть збільшуватися через повне безсніжжя чи пониження температури повітря”, – пояснив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 16:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що абсолютна більшість посівів озимини на Харківщині – у нормальному стані. Позитивно далася взнаки відсутність погодних аномалій минулої зими".