90% посевов озимых на Харьковщине хорошо перезимовали — ХОВА
В ХОВА сообщили, что абсолютное большинство посевов озимых на Харьковщине — в нормальном состоянии. Позитивно сказалось отсутствие погодных аномалий минувшей зимой.
Осенью 2022 года, по данным департамента агропромышленного развития ХОВА, в Харьковской области засеяли озимыми 213,8 тысячи га земли.
«Уменьшение посевных площадей на 63,9% по сравнению с прошлым годом связано с высоким уровнем загрязнения сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами», — отметили в пресс-службе Харьковской ОВА.
Условия осени-зимы 2022/2023 были, с точки зрения специалистов, неблагоприятными: осенью было слишком много дождей, зимой — мало снега. Но 90% посевов перенесли такие лишения стоически.
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«К счастью, аномальных изменений погодных условий не было. Предварительно, озимые, засеянные на площади, 8-10% находятся в нездоровом состоянии. На этих площадях придется проводить пересев или подсев. Не исключено, что эти площади в северо-восточной части области могут увеличиваться из-за полной бесснежности или понижения температуры воздуха», — объяснил заместитель начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 16:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что абсолютное большинство посевов озимых на Харьковщине — в нормальном состоянии. Позитивно сказалось отсутствие погодных аномалий минувшей зимой".