Розмінування полів Харківщини: помічники приїдуть наступного тижня

Наступного тижня сапери, які займаються розмінуванням Харківської області, отримають посилення з інших регіонів України, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

“З наступного тижня до нас надходить посилення. Ми мали перемовини з керівництвом ДСНС і міністром внутрішніх справ щодо того, щоб збільшувати темпи розмінування, як тільки погодні умови будуть це дозволяти”, — сказав Синєгубов.

За його словами, напередодні весняних польових робіт є можливість розмінувати близько 250 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Загалом по області потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами 550 тисяч гектарів.