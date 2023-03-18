Розмінування полів Харківщини: помічники приїдуть наступного тижня
Наступного тижня сапери, які займаються розмінуванням Харківської області, отримають посилення з інших регіонів України, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.
“З наступного тижня до нас надходить посилення. Ми мали перемовини з керівництвом ДСНС і міністром внутрішніх справ щодо того, щоб збільшувати темпи розмінування, як тільки погодні умови будуть це дозволяти”, — сказав Синєгубов.
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За його словами, напередодні весняних польових робіт є можливість розмінувати близько 250 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Загалом по області потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами 550 тисяч гектарів.
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Ви читали новину: «Розмінування полів Харківщини: помічники приїдуть наступного тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 14:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного тижня сапери, які займаються розмінуванням Харківської області, отримають посилення з інших регіонів України, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.".