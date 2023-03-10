На Харківщині засіють більше полів, ніж торік – Синєгубов

У Харківській області у 2023-му засіють на 18% більше полів, ніж торік – 635 тисяч гектарів із загальної площі в 1,2 мільйона гектарів. Це стало можливим завдяки деокупації та розмінуванню.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив під час виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

За словами Синєгубова, 570 тисяч гектарів досі потенційно заміновані.

“Підрозділами ДСНС, зведеними загонами Національної поліції, військовими саперами було ліквідовано майже 52 тисячі вибухонебезпечних предметів”, – повідомив начальник ХОВА.

Зокрема, вибухотехніки вже обстежили 800 км ЛЕП, але ще потрібно перевірити близько 8000 км. Від розмінування залежить відновлення комунікацій, зокрема електропостачання.

“Наразі розмінування ускладнене погодними умовами. Проводимо лише оперативне розмінування, якщо люди звертаються при виявленні потенційно вибухонебезпечного предмету.”, – зазначив Синєгубов.