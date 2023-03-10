На Харьковщине засеют больше полей, чем в прошлом году — Синегубов

В Харьковской области в 2023-м засеют на 18% больше полей, чем в прошлом году — 635 тысяч гектаров из общей площади в 1,2 миллиона гектаров. Это стало возможным благодаря деоккупации и разминированию.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

По словам Синегубова, 570 тысяч гектаров до сих пор потенциально заминированы.

«Подразделениями ГСЧС, сводными отрядами Национальной полиции, военными саперами было ликвидировано почти 52 тысячи взрывоопасных предметов», — сообщил начальник ХОВА.

В частности, взрывотехники уже обследовали 800 км ЛЭП, но еще нужно проверить около 8000 км. От разминирования зависит восстановление коммуникаций, в частности, электроснабжения.

«Сейчас разминирование затруднено погодными условиями. Проводим только оперативное разминирование, если люди обращаются при обнаружении потенциально взрывоопасного предмета», — отметил Синегубов.