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На Харьковщине засеют больше полей, чем в прошлом году — Синегубов

Общество 17:38   10.03.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине засеют больше полей, чем в прошлом году — Синегубов latifundist.com

В Харьковской области в 2023-м засеют на 18% больше полей, чем в прошлом году — 635 тысяч гектаров из общей площади в 1,2 миллиона гектаров. Это стало возможным благодаря деоккупации и разминированию.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

По словам Синегубова, 570 тысяч гектаров до сих пор потенциально заминированы.

«Подразделениями ГСЧС, сводными отрядами Национальной полиции, военными саперами было ликвидировано почти 52 тысячи взрывоопасных предметов», — сообщил начальник ХОВА.

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В частности, взрывотехники уже обследовали 800 км ЛЭП, но еще нужно проверить около 8000 км. От разминирования зависит восстановление коммуникаций, в частности, электроснабжения.

«Сейчас разминирование затруднено погодными условиями. Проводим только оперативное разминирование, если люди обращаются при обнаружении потенциально взрывоопасного предмета», — отметил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 17:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в 2023-м засеют на 18% больше полей, чем в прошлом году — 635 тысяч гектаров из общей площади в 1,2 миллиона гектаров. Это стало возможным благодаря деоккупации и разминированию.".