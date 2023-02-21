Глава ХОВА: ведутся переговоры с партнерами о разминировании полей Харьковщины
Сейчас в Харьковской области не проводится глобальное разминирование посевных площадей. К тому же, не позволяют погодные условия — почти все поля покрыты слоем снега, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Думка».
По словам Синегубова, в рамках посевной кампании 2023 года полевые работы проводят на более чем 650 тысячах гектаров — в тех районах, где позволяет ситуация с безопасностью.
«В Купянском, Харьковском или Чугуевском районах — проблема в уничтоженной инфраструктуре и высокой загрязненности полей взрывоопасными предметами. В Красноградском и Лозовском — ситуация иная. Поэтому там, где возможно, мы обязаны обеспечить условия для посевной кампании», — отметил Синегубов.
Он выразил уверенность, что разминирование полей будет обеспечено.
«Сейчас ведется разговор с партнерами, общественными организациями, бизнес-структурами в том числе, которые будут согласованы, чтобы работать на территории области», — добавил Синегубов.
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По данным ХОВА, осенью озимые зерновые культуры засеяли на площади 186,8 тысячи га.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харьковской области не проводится глобальное разминирование посевных площадей. К тому же, не позволяют погодные условия — почти все поля покрыты слоем снега, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Думка».".