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Глава ХОВА: ведутся переговоры с партнерами о разминировании полей Харьковщины

Общество 19:37   21.02.2023
Елена Нагорная
Глава ХОВА: ведутся переговоры с партнерами о разминировании полей Харьковщины

Сейчас в Харьковской области не проводится глобальное разминирование посевных площадей. К тому же, не позволяют погодные условия — почти все поля покрыты слоем снега, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Думка».

По словам Синегубова, в рамках посевной кампании 2023 года полевые работы проводят на более чем 650 тысячах гектаров — в тех районах, где позволяет ситуация с безопасностью.

«В Купянском, Харьковском или Чугуевском районах — проблема в уничтоженной инфраструктуре и высокой загрязненности полей взрывоопасными предметами. В Красноградском и Лозовском — ситуация иная. Поэтому там, где возможно, мы обязаны обеспечить условия для посевной кампании», — отметил Синегубов.

Он выразил уверенность, что разминирование полей будет обеспечено.

«Сейчас ведется разговор с партнерами, общественными организациями, бизнес-структурами в том числе, которые будут согласованы, чтобы работать на территории области», — добавил Синегубов.

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По данным ХОВА, осенью озимые зерновые культуры засеяли на площади 186,8 тысячи га.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харьковской области не проводится глобальное разминирование посевных площадей. К тому же, не позволяют погодные условия — почти все поля покрыты слоем снега, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Думка».".