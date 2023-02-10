Синегубов — о свете: сроки восстановления понимаем, но не будем сообщать врагу

В Харькове продолжают применять аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии — одновременно обесточивают до 150 тысяч потребителей, сообщил в эфире национального телемарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Мы четко понимаем, когда мы сможем полностью восстановить электроэнергию. Это зависит конечно от общеукраинской ситуации, в Укрэнерго. Однако сообщать дату, даже час мы не будем для того, чтобы не информировать врага о наших восстановлениях, о наших планах. Однако сейчас у нас подразделения ГСЧС, энергетики работают на местах для того, чтобы не восстановить, а стабилизировать сейчас ситуацию в энергетической системе. После того, конечно, будем говорить уже о восстановлении», — рассказал Синегубов.

Он также отметил, что разрушения достаточно существенные — повреждено достаточно большое количество оборудования.

«Наши действия по защите энергетических систем, они оказались действительно эффективными. Повреждения могли быть значительно большими. Были большие пожары, они достигали 200 квадратных метров. Для энергетических систем это достаточно большая территория. Подразделения ГСЧС сразу эту ситуацию локализовали и за несколько часов обезвредили последствия», — подчеркнул глава ХОВА.

Также он напомнил, что всего в 4 и 10 утра 10 февраля враг запустил по Харькову, Харьковскому и Чугуевскому районах 12 ракет, в основном по тепло- и электрогенерирующим предприятиям и подстанциям.