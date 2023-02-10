Синєгубов: строки відновлення світла розуміємо, але не інформуватимемо ворога
У Харкові продовжують застосовувати аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії – одночасно знеструмлюють до 150 тисяч споживачів, повідомив в етері національного телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Ми чітко розуміємо, коли ми зможемо повністю відновити електроенергію. Це залежить звичайно від загальноукраїнської ситуації, в Укренерго. Однак повідомляти дату, навіть годину ми не будемо для того, щоб не інформувати ворога про наші відновлення, про наші плани. Однак зараз у нас підрозділи ДСНС, енергетики працюють на місцях для того, щоб не відновити, а стабілізувати наразі ситуацію в енергетичній системі. Після того, звичайно, будемо говорити вже про відновлення”, – розповів Синєгубов.
Він також зазначив, що руйнування досить суттєві – пошкоджено досить велику кількість обладнання.
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“Наші дії стосовно захисту енергетичних систем, вони виявилися дійсно ефективними. Пошкодження могли бути значно більшими. Були великі пожежі, вони досягати 200 квадратних метрів. Для енергетичних систем це досить велика територія. Підрозділи ДСНС одразу цю ситуацію локалізували та за кілька годин знешкодили наслідки”, – наголосив голова ХОВА.
Також він нагадав, що загалом о 4-й та 10-й ранку 10 лютого ворог запустив по Харкову, Харківському та Чугуївському районах 12 ракет, в основному по тепло- та електрогенеруючих підприємствах та підстанціях.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують застосовувати аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії – одночасно знеструмлюють до 150 тисяч споживачів, повідомив в етері національного телемарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".