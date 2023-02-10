15% Харкова залишається без світла, тепло і вода є майже всюди – Терехов

Після російських ракетних ударів 10 лютого залишаються знеструмленими 15% Харкова, повідомив мер Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Ми разом з енергетичними службами працюємо для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Зараз є подача електроенергії. Залишається десь 15% міста, яка зараз знеструмлена. Але ми подаємо теплопостачання, забезпечуємо водопостачання. Так, у стислому режимі. Але практично всі райони міста зараз з теплопостачанням і водопостачанням”, — наголосив він.

Терехов зазначив, що наслідки обстрілу дуже важкі, але при цьому вдалося забезпечити роботу метро та критичної інфраструктури.

Також мер розповів, що якщо близько 4-ї ранку регіон обстрілювали в основному із систем С-300, то близько 10-ї ранку ракета по об’єкту критичної інфраструктури, який забезпечує тепло- та енергопостачання Харкова, була випущена з повітря.

“Зараз у нас є 8 постраждалих від нічного прильоту та ранкового прильоту. Наш ворог цинічно гатить по інфраструктурі міста Харкова, по енергетичній інфраструктурі. Як наслідок, є постраждалі серед робітників критичної інфраструктури міста та області. Тому зараз вони госпіталізовані. Лікарі зараз працюють таким чином, щоб врятувати цих людей і надати їм усю допомогу, медичну допомогу”, – розповів Терехов.

Нагадаємо, що близько 10-ї години 10 лютого ворожа ракета вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Харківському районі, який відповідає за генерацію електрики та тепла. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про вісьмох постраждалих. За інформацією облпрокуратури, постраждали до десяти працівників об’єкта критичної інфраструктури, надзвичайники дістали їх із-під завалів.