Кількість постраждалих від ракетного удару по Харківщині зросла
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що поранення внаслідок ракетного удару отримали вісім людей.
“За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Поранених госпіталізовано. Медики надають їм всю необхідну допомогу“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Раніше він інформував про сімох поранених.
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Ворожа ракета вдарила по об’єкту критичної інфраструктури, який відповідає за генерацію електрики та тепла, в Харківському районі. Вибух пролунав близько 10 години ранку 10 лютого, і його чули в усіх районах Харкова. На той момент повітряна тривога в Україні тривала вже близько двох годин. Ворог здійснював запуск ракет далекою авіацією.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 12:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що поранення внаслідок ракетного удару отримали вісім людей".