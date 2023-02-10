У Харківському районі ракетним ударом поранено семеро людей – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що внаслідок ракетного удару близько 10-ї ранку 10 лютого є постраждалі.

“За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався близько 10:30 ранку в Харківському районі, поранення отримали 7 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Дані уточнюються”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше в етері нацмарафону він повідомив про те, що удар припав по об’єкту критичної інфраструктури – електрогенеруючому та теплогенеруючому підприємству.

“Досі лунають сигнали повітряної тривоги, за нашою інформацією, над Харківською областю кілька ракет. І ми, звісно, ​​сподіваємось на роботу нашої ППО”, – сказав Синєгубов у марафоні.

Він також уточнив інформацію про ранкові “прильоти”.

“Зараз ми дізналися близько 12 місць. Вибухів було дещо більше, але місць поки що ми не бачили. Це плюс, тому що руйнувань від цих вибухів немає. Це однозначно чи земля, чи посадки тощо. Тобто не влучили в ціль, так би мовити, вони”, – зазначив начальник ХОВА.