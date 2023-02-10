У Харкові без світла 150 тисяч абонентів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив про наслідки ракетних ударів по Харкову.

“За нашою інформацією, це знову критична інфраструктура електрогенеруюче та теплогенеруюче наше підприємство, – повідомив Синєгубов про те, куди вдарила ракета близько 10 ранку 10 лютого. – До цього ми мали о 4-й годині ранку протягом 12 хвилин 12 ракетних ударів. Це виключно критична інфраструктура. Це Харківський район, Чугуївський район, зокрема, місто Харків”.

За словами Синєгубова, зараз у Харкові та області є як профілактичні, так і аварійні відключення.

“Наразі ми маємо аварійні відключення та так звані стабілізаційні відключення. Перше – ми відключаємо електроенергію внаслідок ударів, фактично фізичних пошкоджень. І друге – це профілактичне відключення, щоб запобігти більш серйозним аваріям або перенавантаженню мережі. Наразі у нас близько 150 тис. абонентів у Харкові без електроенергії, частково ми відновлюємо водо- та теплопостачання”, – зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що зараз на місцях “прильотів” працюють фахівці ДСНС. Потім енергетики матимуть змогу оцінити пошкодження. Тільки після цього можна буде давати якісь прогнози про те, скільки буде потрібно часу для відновлювальних робіт.