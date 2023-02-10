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Удар по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – Терехов

Події 10:19   10.02.2023
Оксана Горун
Удар по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що о 10-й ранку ворог ударив ракетою по місту.

Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами“, – попередив мер Харкова.

Раніше під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на території всієї України в Харкові пролунав вибух. Перед ним начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що в регіоні зафіксовані ворожі ракети. Частину з них збила ППО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 10:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що о 10-й ранку ворог ударив ракетою по місту".