Удар по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що о 10-й ранку ворог ударив ракетою по місту.
“Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами“, – попередив мер Харкова.
Раніше під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на території всієї України в Харкові пролунав вибух. Перед ним начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що в регіоні зафіксовані ворожі ракети. Частину з них збила ППО.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що о 10-й ранку ворог ударив ракетою по місту".