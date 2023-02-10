Удар по критичній інфраструктурі Харкова, можливі перебої зі світлом – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що о 10-й ранку ворог ударив ракетою по місту.

“Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами“, – попередив мер Харкова.

Раніше під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної на території всієї України в Харкові пролунав вибух. Перед ним начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що в регіоні зафіксовані ворожі ракети. Частину з них збила ППО.