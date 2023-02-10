ППО збила ракету, що летіла на Харків, у небі ще дві – начальник гарнізону
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про збиття ППО ворожої ракети над Харківщиною.
Звук вибуху чули в Харкові. Раніше Сергій Мельник повідомив, що над Харківщиною знаходиться група ворожих ракет, частину з них збили ще на підльоті, а одна рухалася в напрямку Харкова.
“ППО ліквідувала”, – пізніше написав Мельник.
Проте попередив, щоб харків’яни не залишали укриттів, бо ще дві ракети зафіксовано на Харківському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про збиття ППО ворожої ракети над Харківщиною".