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ППО збила ракету, що летіла на Харків, у небі ще дві – начальник гарнізону

Події 09:57   10.02.2023
Оксана Горун
ППО збила ракету, що летіла на Харків, у небі ще дві – начальник гарнізону

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про збиття ППО ворожої ракети над Харківщиною.

Звук вибуху чули в Харкові. Раніше Сергій Мельник повідомив, що над Харківщиною знаходиться група ворожих ракет, частину з них збили ще на підльоті, а одна рухалася в напрямку Харкова.

“ППО ліквідувала”, – пізніше написав Мельник.

Проте попередив, щоб харків’яни не залишали укриттів, бо ще дві ракети зафіксовано на Харківському напрямку.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 09:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про збиття ППО ворожої ракети над Харківщиною".