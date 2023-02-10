ППО збила ракету, що летіла на Харків, у небі ще дві – начальник гарнізону

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про збиття ППО ворожої ракети над Харківщиною.

Звук вибуху чули в Харкові. Раніше Сергій Мельник повідомив, що над Харківщиною знаходиться група ворожих ракет, частину з них збили ще на підльоті, а одна рухалася в напрямку Харкова.

“ППО ліквідувала”, – пізніше написав Мельник.

Проте попередив, щоб харків’яни не залишали укриттів, бо ще дві ракети зафіксовано на Харківському напрямку.