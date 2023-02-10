ПВО сбила ракету, летевшую на Харьков, в небе еще две — начальник гарнизона
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о сбитии ПВО вражеской ракеты над Харьковщиной.
Звук взрыва слышали в Харькове. Ранее Сергей Мельник сообщил, что над Харьковщиной находится группа вражеских ракет, часть из них сбили еще на подлете, а одна двигалась в направлении Харькова.
«ПВО ликвидировало», — позже написал Мельник.
Однако предупредил, чтобы харьковчане не покидали укрытий, так как еще две ракеты зафиксированы на Харьковском направлении.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о сбитии ПВО вражеской ракеты над Харьковщиной".