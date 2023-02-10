ПВО сбила ракету, летевшую на Харьков, в небе еще две — начальник гарнизона

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о сбитии ПВО вражеской ракеты над Харьковщиной.

Звук взрыва слышали в Харькове. Ранее Сергей Мельник сообщил, что над Харьковщиной находится группа вражеских ракет, часть из них сбили еще на подлете, а одна двигалась в направлении Харькова.

«ПВО ликвидировало», — позже написал Мельник.

Однако предупредил, чтобы харьковчане не покидали укрытий, так как еще две ракеты зафиксированы на Харьковском направлении.