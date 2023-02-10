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Группа вражеских ракет летит на Харьковщину — Мельник (обновлено)

Происшествия 09:45   10.02.2023
Оксана Горун
Группа вражеских ракет летит на Харьковщину — Мельник (обновлено)

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей Харьковской области об опасности ракетного удара.

«Пока известно о группе вражеских ракет, которая направляется на Харьковщину», —  написал Мельник в telegram.

Следом он сообщил, что часть ракет ликвидирована.

«Защитники неба ликвидировали эти! В районе Лозовой зафиксирована одна», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона.

А через несколько минут уточнил, что одна из ракет летит курсом на Харьков.

Прежде в Украине прогремели взрывы — в Кривом Роге. Мэр города Александр Вилкул подтвердил удар и сообщил о том, что еще семь ракет на подлете.

Ранее Мельник информировал о том, что враг осуществил пуск ракет по Украине, ориентировочное время подлета — 9:10. В 8:57 он сообщил повторных пусках.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 09:45;

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