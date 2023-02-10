Группа вражеских ракет летит на Харьковщину — Мельник (обновлено)
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей Харьковской области об опасности ракетного удара.
«Пока известно о группе вражеских ракет, которая направляется на Харьковщину», — написал Мельник в telegram.
Следом он сообщил, что часть ракет ликвидирована.
«Защитники неба ликвидировали эти! В районе Лозовой зафиксирована одна», — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона.
А через несколько минут уточнил, что одна из ракет летит курсом на Харьков.
Прежде в Украине прогремели взрывы — в Кривом Роге. Мэр города Александр Вилкул подтвердил удар и сообщил о том, что еще семь ракет на подлете.
Ранее Мельник информировал о том, что враг осуществил пуск ракет по Украине, ориентировочное время подлета — 9:10. В 8:57 он сообщил повторных пусках.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей Харьковской области об опасности ракетного удара".