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Зафиксированы пуски вражеских ракет — начальник Харьковского гарнизона

Происшествия 08:33   10.02.2023
Оксана Горун
Зафиксированы пуски вражеских ракет — начальник Харьковского гарнизона

10 февраля в Украине — высокая опасность вражеской ракетной атаки. Первые пуски ракет уже произошли, время подлета — около 9:10.

«Самолеты Ту-95МС, в четыре утра вылетевшие из пункта своей дислокации, уже утром выйдут в район боевого применения. А именно: район Волгодонска — 07:05, район Каспийского моря — 07:30-07:50. Так что возможны пуски вражеских ракет по территории Украины. Следите за сообщениями о воздушной тревоге и будьте очень внимательны», — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

А позже добавил: «Зафиксированы пуски ракет с территории Каспия. Время подлета около 9:10».

Эту информацию подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет «Калибр». Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие», — написал Марченко.

Не игнорировать сегодня воздушную тревогу советуют также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук и глава Киевской ВГА Сергей Попко.

«Ночью враг запустил на территорию Украины группу БПЛА Shahed. Главной целью баражирующих боеприпасов была разведка расположения сил украинских ПВО и поражение энергетических объектов. После Shahed рашисты выпустили десятки ракет по Харькову, Запорожью и Днепру. К сожалению, есть попадания. В данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара. Поэтому еще раз подчеркиваю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – предупредил Попко.

По информации Братчука, также в море находятся вражеские ракетоносители.

В Харькове воздушная тревога прозвучала в 8:28.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 февраля в Украине — высокая опасность вражеской ракетной атаки. Первые пуски ракет уже произошли, время подлета — около 9:10".