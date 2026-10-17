Новости Харькова — главное за 17 октября: последствия ракетной атаки, фронт

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:11

Генштаб ВСУ информирует о 26 атаках на Харьковщине за сутки

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 25 боев возле Старицы, Малой Волчьи, Чугуновки и Радьковки.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Купянска.

07:28

Количество пострадавших в результате массированной атаки на Харьков вечером 16 октября возросло до 15

«Вечером 16 октября враг нанес ракетные удары по городу. Одно из попаданий зафиксировано в складское здание в Немышлянском районе. Возник пожар площадью 100 кв. м. Повреждены расположенные рядом многоэтажные жилые дома и другие объекты», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В общем возникли четыре пожара, спасатели их потушили.

06:52

Угроза БпЛА и КАБов – причины тревог в Харькове

«Желтый» уровень опасности объявили в городе в 00:01. Мониторинговые каналы писали про ударный дрон, который фиксировали под Харьковом.

Отбой раздался в 00:45. В 03:24 в Харькове объявили «красный» уровень опасности. Мониторы предупреждали о КАБ – он летел в направлении Казачьей Лопани.

Отбой был в 05:20.

Напомним, после 21:30 16 октября в Харькове раздалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилете «Бандеролей». Удары зафиксировали в Слободском и Немышлянском районах. Было известно о девяти пострадавших, у них острая реакция на стресс.