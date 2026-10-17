Два человека погибли, более 40 – пострадали: Синегубов о сутках в Харькове
За прошедшие сутки под вражескими ударами находились Харьков и 10 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов в Харькове погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина; пострадал 41 человек, в том числе трое детей — 13-летняя девочка и мальчики 12 и 13 лет. Враг атаковал БпЛА и ракетами Основянский, Индустриальный, Шевченковский, Новобаварский, Немышлянский районы Харькова”, — рассказал Синегубов.
За сутки оккупанты выпустили на регион: шесть ракет, один КАБ, один «Ланцет», четыре FPV, тип еще 142 беспилотников устанавливают.
В Харькове из-за ударов повреждены четыре многоквартирных дома, 10 автомобилей, офисное здание, общежитие, три складских помещения, магазин. Также повреждения есть в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.