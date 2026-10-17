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В Харькове – «прилет»: БпЛА ударил возле дома (дополняется)

Происшествия 16:40   17.10.2026
Виктория Яковенко
В Харькове – «прилет»: БпЛА ударил возле дома (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

Дополнено в 16:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что «прилет» в Шевченковском районе зафиксировали в землю вблизи жилого дома.

«Локализован пожар утеплителя фасада 5-ти этажного жилого дома. Обошлось без пострадавших», — написал он.

Дополнено в 16:28. Предварительно, попадание БпЛА в Шевченковском районе зафиксировали в 5-ти этажный дом, произошло возгорание. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:15. О «прилете» сообщил мэр города Игорь Терехов около 16:15. Последствия удара выясняю.

Напомним, после 21:30 16 октября в Харькове раздалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилете «Бандеролей». Удары зафиксировали в Слободском и Немышлянском районах. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пострадали 15 человек. В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что враг ударил по Харькову малогабаритными крылатыми ракетами S8000 «Бандероль». Попадание зафиксировано в двухэтажном здании цветочного магазина в Немышлянском районе. Также повреждены многоквартирные жилые дома.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 16:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.".