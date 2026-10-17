У Харкові – “приліт”: БпЛА вдарив біля будинку (доповнюється)

Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Шевченківському районі Харкова.

Доповнено о 16:40. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що “приліт” в Шевченківському районі зафіксували в землю поблизу житлового будинку.

“Локалізовано пожежу утеплювача фасаду 5-ти поверхового житлового будинку. Обійшлося без постраждалих”, – написав він.

Доповнено о 16:28. Попередньо, влучання БпЛА у Шевченківському районі зафіксували в 5-ти поверховий будинок, сталося загоряння. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

16:15. Про “приліт” повідомив мер міста Ігор Терехов близько 16:15. Наслідки удару наразі з’ясовують.

Нагадаємо, після 21:30 16 жовтня в Харкові пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт “бандеролей”. Удари зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, постраждали 15 людей. У Харківській облпрокуратурі повідомили, що ворог вдарив по Харкову малогабаритними крилатими ракетами S8000 “Бандероль”. Влучання зафіксували у двоповерховій будівлі квіткового магазину у Немишлянському районі. Також пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.